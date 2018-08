di Lorena Loiacono

Diventare maestra: un sogno sempre più difficile da realizzare per gli studenti che oggi, dovendo scegliere il corso di studi da seguire, sperano di poter insegnare nella scuola elementare. Per loro la strada è tutta in salita e rischia di diventare davvero troppo lunga. E così il sogno di diventare maestra diventa una chimera. Il motivo? Con il concorso straordinario, previsto dal decreto dignità, si verrà a creare un’ennesima graduatoria da decine di migliaia di precari in attesa del ruolo. Una strada...