Consob, occhio alle truffe: oscurati altri 8 siti che offrono illegalmente servizi finanziari

Giro di vite della Consob sui siti che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità ne ha oscurati altri otto. Sale così a 139 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè la Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. Di seguito l'elenco degli ultimi otto siti o società finiti nel mirino dell'Autorità:-Trade Com Limited (sito internet https://fxonspot.com)- «cryptobase» (siti internet https://cryptobase.ltd e https://cryptobase.life)- “GotechFX” (sito internet https://gotechfx.com)- Waltika Partners LTD (siti internet https://alliance-capital.io e https://alliance-capital.cc)- GAM Group Ltd - “MarketsFX” (sito internet https://www.marketsfx.it)- Honest Capital Ltd (sito internet www.profx247.com)La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione per avere una piena consapevolezza nelle scelte di investimento e adottare comportamenti prudenti come per esempio verificare che l’operatore con cui si investe sia autorizzato.