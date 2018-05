Governo: offerta di Salvini, dubbi del Colle

di Marco Conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Se la percentuale di gradimento di Sergio Mattarella sale (66%, fonte Piepoli), mentre i partiti continuano nelle «manifestazioni di body building» (fonte, Osvaldo Napoli, FI), vuol dire che la soluzione del governo di tregua diventa sempre più l'unica via possibile. Seppur complicata, irta di incognite e costellate di polemiche e distinguo, l'ipotesi guadagna sostenitori. L'obiettivo resta sempre quello di mettere su un governo che possa arrivare al 2019. In tempo per mettere al sicuro i conti pubblici,...