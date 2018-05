Di Maio: governo di tregua è tradimento, se esclusi chiameremo in causa i cittadini. Grillo: referendum sull'euro

Poi Grillo attacca: «Oggi siamo nella post-democrazia. C'è stato un colpo di Stato al contrario. Hanno utilizzato la democrazia per distruggerla. In realtà - continua - a causa di una legge elettorale, ci siamo ritrovati, già lo sapevamo, in un'impasse. La legge è stata decisa a tavolino per impedirci di governare. Allora, cos'è la democrazia? Non lo so, ma la democrazia dovrebbe consentire a chi prende più voti di governare».



«Grillo è uno spirito libero e lo conosciamo tutti: ma la linea sull'Europa e sull'euro resta sempre quella: cambiare tutto», puntualizza poi Di Maio: «Per cambiare ce lo devono far fare. Escludere M5S dal governo significa escludere i cittadini dalle decisioni e non solo su l'Europa e sull'euro ma su chi deve governare. Insomma - ripete Di Maio - non si deve tradire il voto degli italiani».

si scagliano contro l'ipotesi di undi tregua ed evocano la piazza. Escludere«significherà ancora una volta chiamare in causa i cittadini: noi l'abbiamo fatto chiedendo il voto subito, ma è chiaro che il M5S a quel punto può chiamare in causa i cittadini in altri modi», ha detto il leader grillinoarrivando alla Camera dei deputati.«Non esiste tregua per i traditori del popolo, questo deve essere chiaro. Ma non per il presidente che è stato fin troppo paziente. Avevano l'opportunità», aveva affermato il leader M5S conversando con i cronisti in Transatlantico su possibili scenari di governo. «Se il governo di tregua nasce è perché Salvini si è alleato con il Pd», aggiunge il leader 5 stelle.«Al voto il prima possibile. Anche il 24 giugno. Abbiamo studiato che si può fare»m, insiste poi Di Maio. «La regola del doppio mandato? Io sto pensando al ritorno al voto. Se si torna al voto, si torna al voto», prosegue il leader M5S rispondendo a chi gli chiede se sia possibile una deroga alla regola del doppio mandato che vige per gli eletti del M5S.LEGGI ANCHE:Intanto Beppe Grillo rilancia il refrendum sull'euro. In un'intervista al sito francese Putsch il fondatore di M5S ha detto chiaramente di aver «proposto un referendum per la zona euro», «voglio che il popolo italiano si esprima».LEGGI ANCHE Scontro nel Pd, Franceschini contro Renzi «Tutti i trattati che sono stati firmati erano giusti ma sono stati deformati da regolamenti», ha aggiunto Grillo spiegando che «in seno al Movimento Cinque Stelle, abbiamo riflettuto a 7 punti come il Patto di bilancio europeo, l'eurobond, l'euro-obbligazione o ancora la condivisione del debito. Se siamo un'unione di paesi, dobbiamo condividere».Secondo Grillo «ci sono due economie... quella del Nord e del Sud. E noi, gli italiani, siamo nel Sud. Ho dunque proposto un referendum per la zona euro. Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d'accordo? C'e' un piano B? Occorre uscire o no dall'Europa?».