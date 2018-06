Renzi: contratto Lega-M5S scritto con l'inchiostro simpatico

«Lei è un premier non eletto, un collega. Ma nessuno le sta negando la legittimità». Lo ha detto Matteo Renzi parlando al Senato nel dibattito sulla fiducia e rivolgendosi al premier Giuseppe Conte.



«Il presidente del consiglio dei ministri non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto», ha agiunto il senatore Pd che ha annunciato il voto contrario al governo. «Lei con il giuramento è anche il nostro premier, e noi la rispetteremo in questa aula e fuori da questa aula», ha spiegato.



«Il contatto è scritto con l'inchiostro simpatico e garantito da un assegno a vuoto», ha detto ancora Renzi.

Marted├Č 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40



