Rai, domani in Vigilanza battaglia a colpi di risoluzioni su Foa

Battaglia a colpi di risoluzione domani in Vigilanza Rai. La riunione dell'organismo bicamerale di controllo è fissata per le 8 con l'esame della risoluzione presentata da Lega (Paolo Tiramani) e Movimento Cinque Stelle (Ginaluigi Paragone) che impegna il Cda Rai a «procedere con sollecitudine all'adozione di una nuova delibera di nomina del presidente, senza limitazioni all'eventuale candidatura di ciascun consigliere con l'esclusione del solo amministratore delegato, al fine di consentire alla commissione di esprimersi e dare quindi piena operatività al sistema radiotelevisivo». Un testo che include, quindi, anche Marcello Foa, e sul quale era possibile, entro oggi alle 14, presentare proposte di modifica da sottoporre poi al voto domani. In realtà sembra che il Pd, all'interno dell'opposizione, abbia scelto una strada diversa: presentare una propria risoluzione di segno opposto piuttosto che emendare un testo «irricevibile» a fronte del parere legale raccolto (secondo l'avvocato interpellato, Andrea Del Re, riproporre Foa va contro i principi di imparzialità e buona amministrazione).In particolare, il testo della risoluzione presentato dal Pd (per il quale sono scaduti i termini per gli emendamenti oggi alle 14) impegna il consiglio di amministrazione della Rai a «procedere rapidamente, nel pieno rispetto degli esiti della votazione effettuata in Commissione nella seduta n. 2 del 1° agosto 2018, alla designazione di un nuovo candidato per la nomina a Presidente del consiglio di amministrazione della Rai al fine di consentire alla Commissione di potersi esprimere ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005». In sostanza il Partito democratico in questo modo rimarca l'urgenza di una scelta ma esclude la possibilità di votare nuovamente Foa. Domani comunque, si dovrebbe partire dalla discussione della risoluzione Lega-M5s e poi si dovrebbe procedere anche al voto delle proposte di modifica. Fatto questo, compatibilmente con i lavori delle Aule di Camera e Senato, si esaminerà la risoluzione del Pd.