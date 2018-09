Foa verso la presidenza: «Faremo crescere la Rai». Forza Italia pronta a votarlo

«Sono molto onorato e anche un po' emozionato nell'esprimermi in questa sede: in questi mesi difficili, anche sul piano personale, ho mantenuto un silenzio istituzionale in segno di rispetto per il Parlamento e per le persone coinvolte. Quest'audizione è la prima volta in cui ho l'occasione di presentarmi», ha esordito Marcello Foa, ascoltato oggi in commissione di Vigilanza Rai. «Non ho mai militato in un partito - continua Foa - né prese tessere, né cercato appoggi politici per fare carriera. Sono stato sempre coerente con me stesso, cercando di fare con umiltà il mio mestiere in base agli insegnamenti dei maestri, da Montanelli e Cervi».

Il pluralismo e l'indipendenza, la capacità di servire i lettori con umiltà e onestà intellettuale sono i valori richiamati a più riprese da Marcello Foa durante l'audizione. «La Rai è memoria storia, ma dispone delle risorse, della professionalità e consapevolezza per contribuire da protagonista all'alfabetizzazione digitale del Paese. Io sogno una Rai che venga apprezzata dal grande pubblico, quello sopra i 50 anni - ha aggiunto - ma anche dai più giovani. Voglio una Rai di cui essere fieri, per indipendenza, oggettività, trasparenza, ricchezza dell'offerta informativa e culturale. Una Rai che sia di tutti i cittadini italiani».



«Il mandato che ho ricevuto dal governo non è politico, ma professionale», «fa appello al mio percorso professionale, e io intendo onorarlo in nome dei valori del giornalismo». È un altro dei passaggi dell'intervento di Marcello Foa in commissione di Vigilanza Rai. «Il mio obiettivo è far crescere la Rai - assicura - sviluppare un'informazione corretta, oggettiva, premiare la professionalità e la meritocrazia, promuovere e ampliare la straordinaria missione culturale della Rai: obiettivo che condivido con l'ad Fabrizio Salini che ho avuto modo di apprezzare per rigore morale, professionalità e serietà». «So bene che il ruolo di presidente è diverso da quello di ad - conclude Foa - Non mi permetterò di andare oltre le mie competenze, al mandato di presidente mi atterrò scrupolosamente».

E promette: «Per difendere il pluralismo, pilastro della nostra democrazia, siamo consapevoli che la Rai dovrà affrontare un percorso difficile» e «la concorrenza non più soltanto delle emittenti private, ma anche e soprattutto di colossi come Netflix, Amazon, Apple, che stanno diversificando la loro offerta e hanno un fortissimo seguito e richiedono perciò scelte intelligenti, originali e tutt'altro che facili. Ma dobbiamo affrontarle se vogliamo che la Rai resti sempre un punto di riferimento culturale e giornalistico, diversificando linguaggi, canali, applicando nuove logiche di diffusione e fruizione».

Apertura di Forza Italia. «Sui vari temi Foa mi ha rassicurato rispetto a una funzione che sarà di garanzia del pluralismo informativo e quindi del compito che spetta al presidente della Rai. Forte di questo, l'orientamento è quindi di votare la sua nomina», ha detto Giorgio Mulè, capogruppo FI in Vigilanza, dopo l'audizione di Foa. Rispetto al primo voto della commissione «è cambiato moltissimo, sono cambiati il metodo e il merito. Nel metodo c'è stato un percorso condiviso rispetto all'indicazione di Foa. Nel merito l'audizione ha permesso ai commissari di formarsi un'opinione autentica e vera». «L'audizione di oggi - aggiunge Mulè - è servita a formarsi un'idea compiuta sulla persona del dottor Foa rispetto alle posizioni che aveva preso su svariati temi che erano stati giustamente motivo di polemica. Oggi ha spiegato compiutamente ogni singolo fatto riferito al passato anche rispetto al Presidente della Repubblica, esprimendo rispetto e scusandosi se alcune sue posizioni potessero essere state interpretate in una certa maniera».

A chi gli chiede se si aspetti, dopo il voto su Foa, che Salvini rispetti il cosiddetto 'patto di Arcore' sulle regionali, Mulè risponde: «Quello che è stato definito impropriamente dal Pd come un mercimonio, non c'entra niente con la Rai. Il patto di Arcore è nel solco di un'alleanza di centrodestra che si è ritrovata prima ad Arcore e poi a Roma con Giorgia Meloni nella condivisione di candidature e di un'esperienza di buon governo amministrativo che è già presente in molte regioni e che è stata ribadita e certificata nelle regioni che il centrodestra ambisce a governare insieme. Ma non era un accordo vincolato con la Rai». Rispetto al voto sull'azienda pubblica insieme al M5s precisa: «Abbiamo votato con loro anche i presidenti della Camera e del Senato, non per questo siamo diventati in quel momento grillini. Noi siamo orgogliosamente all'opposizione di questo governo, lo diciamo quotidianamente con i fatti, basta guardare al decreto dignità, a Genova, alla stabilità, a tutto quello che secondo noi il governo sta facendo di dannoso per l'Italia e purtroppo sono tantissime materie». Nelle decisioni su Foa hanno contribuito eventuali rassicurazioni sui tetti pubblicitari? «Questa è una visione offensiva della politica - sottolinea -. Non siamo burattini. Ci siamo formati un'idea precisa su Foa perché su punti specifici sollevati da 40 commissari ha dato risposte specifiche. Non si è parlato di tetti pubblicitari, non ci sono state rassicurazioni su questo, il tema non è sul tavolo. Quando arriverà eventualmente al tavolo ne parleremo».

Ultimo aggiornamento: 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA