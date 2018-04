Prodi e Monti, un solo giorno di consultazioni. Con Dini ce ne vollero 127, ma si rivotò subito

di Mario Ajello

Dopo i «ludi cartecei» (le elezioni), i «ludi consultacei»: le consultazioni! Eccole, e si parte. Con una bella notizia: non saranno 29, come accadde al tempo delle presidenze Ciampi e Napolitano, le delegazioni dei partiti consultati da Mattarella nello studio alla Vetrata. Saranno assai di meno, perché questa Terza Repubblica - ammesso che il voto del 4 marzo l'abbia fatta nascere davvero - non patisce per ora la frammentazione partitica acuta che in certe fasi ha evidenziato la Seconda. Ma tra un giro e...