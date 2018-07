Pd in periferia: per il debutto della nuova segreteria Martina sceglie Tor Bella Monaca

di Mario Ajello

Ripartire dalle periferie. La cantilena Pd va avanti da anni. Ma idem nelle periferie nessuno riesce a vederli perché non ci sono mai. Tantomeno ci sono a Roma. Ma stavolta il segretario Maurizio Martina, per il debutto della sua nuova segreteria tutta giovane e sinistra o de sinistra, come si dice quaggiù, ha scelto una periferia: Tor Bella Monaca. Qui domani si riunisce per la prima volta il vertice del partito. Il compito è riconquistare i ceti popolari che votano la destra e i 5 stelle. Il Pd ha deciso di sfidarli sul loro terreno, che un tempo fu terreno della sinistra. Se quella della segreteria sarà solo una gita occasionale, o una mossa propagandistica, la battaglia è già persa dall'inizio. Se invece si vuole inaugurare seriamente un nuovo corso, auguri.

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA