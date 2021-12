Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 09:17

Il viaggio di Martina: destinazione laurea, è la denominazione delle due borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, che il Rotary Club Latina ha voluto dedicare a Martina Natale, la studentessa del Manzoni morta nel giugno 2018 per una leucemia. La sua scomparsa commosse Latina e l'Italia. Le sue compagne di classe sostennero per lei l'esame di Maturità discutendo la sua tesina davanti alla commissione, e alcuni mesi dopo. l'allora ministro dell'Istruzione Bussetti venne personalmente a Latina per consegnare il diploma ai familiari che da allora sono impegnati con l'associazione Martina e la sua luna.



Le vincitrici del concorso sono state proclamate nel corso di una emozionante cerimonia ospitata martedì scorso nell'Aula Magna del Liceo Statale Alessandro Manzoni, lo stesso frequentato da Martina.

«Martina sognava un percorso accademico brillante ha sottolineato nel suo intervento Giovanni Lungarella, vice presidente del Rotary Club Latina, che ha premiato le studentesse insieme alla dirigente scolastica Paola Di Veroli - avendone già dimostrate le potenzialità, ma non ha potuto realizzare il suo sogno. Il Rotary ha voluto che questo sogno si realizzasse per studenti meritevoli che intendessero continuare il percorso di studi dopo il diploma. Quest'anno sono state consegnate due borse di studio ad altrettante studentesse diplomate nello scorso anno scolastico con la votazione di 100 e lode». Le borse di studio sono state assegnate alle studentesse Arianna Pandolfo e Sabrina Magnanti. In occasione della cerimonia di consegna, gli alunni del Liceo Musicale hanno voluto ricordare la loro compagna con un concerto.

