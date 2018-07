Pd, Orlando contro Calenda: «Il Fronte repubblicano va bene ai Parioli»

Sono fatti così: mai un contenuto o un’osservazione di merito. La questione è sempre “etnica”. “Non sei della tribù”, “i Parioli”, “sono più de’sinistra di te”. #facciamocidelmale https://t.co/PmsOrZ7a8a — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 7 luglio 2018

«Il fronte repubblicano va bene ai Parioli», dice Andrea Orlando. «Sono fatti così: mai un contenuto o un'osservazione di merito. La questione è sempre "etnica". "Non sei della tribù", "i Parioli", "sono più dèsinistra di te". #facciamocidelmale», replica Carlo Calenda. Il botta e risposta, che nasce da un passaggio dell'intervento di Orlando all'assemblea Pd, alla quale Calenda non ha partecipato, prosegue su Twitter.«Facciamoci del male», attacca l'ex ministro dello Sviluppo, con in calce una foto di Orlando. E l'ex guardasigilli: «Grazie Carlo, bella foto! Per tutto l'intervento e sulla base di contenuti e di osservazioni di merito ho spiegato perché, secondo me, l'alleanza di tutti gli antipopulisti può funzionare solo tra gli inclusi. Il problema non è etnico è sociale. Non essere permaloso!».Nel dibattito si inserisce un utente che accusa Orlando di non conoscere la realtà delle case popolari. E lui replica: «Io ci sono nato e ci vivo. E parlo solo delle cose che conosco. Caschi male».