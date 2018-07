Tregua con Tria, ora la Lega punta su Ferrovie E nel mirino entra anche l'Eni

di Marco Conti

Chiusa una partita, quella della Cassa depositi e prestiti, molte altre ne rimangono aperte. «Piatto ricco, mi ci ficco» verrebbe da dire ricordando che proprio l'arrivo di una valanga di nomine in società pubbliche e partecipate fu uno dei motivi che spinse a comporre l'attuale governo. Ieri nel vertice di Palazzo Chigi non si è parlato d'altro che di Cdp e di come ripartire le deleghe, ma la fumata bianca di ieri è importante perché sblocca altre rilevanti partite proprio perché...