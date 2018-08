Mura, il deputato velista M5S, rassegna le dimissioni. Ma ora tocca all’Aula decidere

Andrea Mura si dimette dal Parlamento: dopo le polemiche e l'espulsione dal gruppo del M5s, il velista sardo eletto alle ultime politiche ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per annunciare il ritorno alla vita da sportivo e da cittadino. Nella comunicazione parla di «linciaggio mediatico» e nega le accuse di assenteismo: «Sono mancato solo a sette sedute per impegni sul territorio o malattia», spiega Mura tralasciando forse che l’estate è impegnato molto di più nel suo primo lavoro di skipper.LEGGI ANCHEUnico, ma non trascurabile problema è che le dimissioni di Mura, come di qualunque altro parlamentare devono essere ratificate dall’aula e questo difficilmente accade.