Migranti, Salvini su Twitter: «Dopo Aquarius in Spagna, ora Lifeline a Malta»

«E due! Dopo la Ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla Ong Lifeline che andrà a Malta, con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no!».

Lo scrive Matteo Salvini, su FAcebook, dopo la decisione di Malta di aprire i porti alla Lifeline.