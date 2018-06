Migranti, Conte disponibile a incontro con Serraj

di Stefania Piras

«Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo» la conclusione del tweet del premier Giuseppe Conte lascia trasparire un sorriso. É quello di chi è sicuro di tornare in Italia con in pugno un risultato soddisfacente. Nel vertice sui migranti andato in scena a Bruxelles la parola chiave per cercare di «europeizzare» la questione è Libia.



Fonti del governo hanno fatto sapere che Conte sulla LIbia ha ottenuto che si rifinanzi il trust fund per l'Africa che ha attualmente uno scoperto complessivo di 500milioni di euro e che incide anche su contrasto a immigrazione illegale su frontiera Libia-Niger . «È stato riconosciuto il ruolo di leadership dell'Italia. É confermato il sostegno europeo alla guardia costiera libica e agli accordi in essere con il governo libico», hanno spiegato.



Conte ha riferito anche della telefonata con il premier libico Serraj, che ha confermato l'impegno libico nella gestione dei migranti. E infine la visita in Libia a cui non parteciperà solo Matteo Salvini ma anche Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che aveva messo in chiaro proprio recentemente che «se un gommone si trova in acque libiche, è la Libia che deve intervenire». Durante la missione in Libia incontreranno Fayez Al Serraj. Al capo del governo di Tripoli Salvini, si apprende da fonti del governo, anticiperà che il premier Giuseppe Conte è disponibile ad incontrare a breve il suo omologo libico.

