Fuorionda di Casalino al TgLa7, Mentana blocca tutto: «Non abbiamo bisogno di mezzucci»

Piccolo caso durante il TgLa7. Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario fuorionda di Rocco Casalino, responsabile comunicazione M5S. Il collegamento va avanti per qualche secondo senza che l'inviato né l'intervistato si rendano conto di essere in diretta. Casalino sta spiegando l'andamento delle trattative sul contratto tra grillini e Lega quando ad un tratto si interrompe e chiede al giornalista di La7 rassicurazioni sul fatto di non essere in onda. È a quel punto che interviene Mentana e blocca tutto: «Non intendo carpire nulla senza il consenso di Casalino, non è corretto visto che lui stesso sta spiegando al nostro giornalista le cose. Non abbiamo bisogno di mezzucci » .

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:52



