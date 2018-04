Toninelli: «M5S sta dando un'opportunità al Pd»

Il derby della responsabilità. Tutti si appellano alla responsabilità per cercare di stipulare la sacra alleanza di governo. Solo che tra Pd e M5S, nonostante alcune convergenze programmatiche (reddito di inclusione in primis), la situazione è molto tesa. Per un semplice motivo: per cinque anni si sono combattuti una guerra senza quartiere.



E ora, a freddo, il capogruppo in Senato Danilo Toninelli tenta l'approccio col Pd puntando a una generica «responsabilità». E poi, dopo l'appello responsabile, giù botte sempre al Pd che giudica artefice del fallimento delle politichedegli ultimi cinque anni.



Ecco la sequenza andata in scena su Rai 3. Toninelli chiede ai Dem «un atto di responsabilità», definendola «un'opportunità» in vista della formazione del governo. «Con il segretario reggente del Pd, Martina, noi abbiamo dialogato nella costituzione dei presidenti di Camera e Senato e degli uffici di presidenza - ha ricordato Toninelli - A lui chiediamo un atto di responsabilità. Perché è un'opportunità che gli stiamo dando».



E poi ha aggiunto: «Il Pd ha la responsabilità del fallimento delle politiche degli ultimi cinque anni e di aver approvato una legge elettorale che ha portato a questo stato di caos».

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA