M5S, prima riunione con istruzioni per i 112 nuovi senatori

Prima assemblea a Palazzo Madama per i 112 nuovi senatori M5S. Un incontro preliminare per conoscersi e per capire, soprattutto per i neoeletti, i primi passaggi parlamentari. Il capogruppo in pectore Danilo Toninelli con l'aiuto di un collaboratore dello staff legislativo, ha quindi spiegato per filo e per segno come si svolgerà la votazione del presidente del Senato.



L'80% dei senatori sono new entry e dunque ci sono molti aspetti da spiegare. I veterani tra cui Sergio Puglia hanno sottolineato la grande competenza dei nuovi. Ci sono infatti ricercatori, professori universitari, ex esponenti di assocoazioni come la Confindistria.



E i vecchi parlamentari finiti nell'occhio del ciclone per i bonifici? Si va verso il perdono, un po' come è stato per Emanuele Dessì. Il senatore Buccarella sarà reintegrato nel gruppo? A domanda diretta Toninelli ha risposto così: «Oggi vogliamo parlare di organizzazione. Siamo 112 parlamentari, di cui l'80% è nuovo. E una incredibile ventata di novità e di freschezza all'interno di questo Senato che è un luogo sacro, sì, ma che deve anche essere rinnovato. Parliamo di questo».

Lunedì 19 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA