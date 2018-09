M5S, iscritti propongono: niente cellulare ai minori di 16 anni

Smartpohne vietati ai ragazzi con meno di 16 anni. C'è anche questa tra le 20 proposte inviate dagli iscritti al Movimento 5 Stelle su temi che riguardano l'accesso a internet e la cittadinanza digitale e che domani il M5s invita a votare su Rousseau. La proposta di legge è stata presentata da un ragioniere cinquantenne che vorrebbe poter imporre un maggior «controllo da parte dei genitori sull'uso di telefonini predisposti a internet». Tra le 20 proposte in materia digitale depositate su Rousseu e che domani verranno sottoposte al vaglio degli scritti per scegliere quali di queste verranno messe in condizione di essere portate in Parlamento c'è anche quella che invece si intitola: «A scuola con i Tablet» e che punta alla diffusione dei libri digitali al posto degli zaini. C'è poi chi chiede l'equiparazione della linea telefonica a quella dell'acqua e del gas e quindi vuole aggiungerla «tra i beni di prima necessità» ma anche chi vorrebbe «inserire nella Costituzione della Repubblica italiana l'accesso ad Internet come diritto sociale». Sempre su questa linea la proposta di Iva agevolata per in canone per la connessione e quella della banda larga gratis in tutti i comuni italiani. Due infine le proposte per il voto digitale. Quella che lo prevede sia per le amministrative che per le politiche:« Esercizio del voto via Internet» e quella «per l'introduzione del voto digitale sicuro e certificato» grazie all' «ausilio di una infrastruttura informatica sicura».

