Lezioni dal passato/La scorciatoia dei partiti che cambiano nomi e simboli

di Alessandro Campi

Non riuscendo la nostra classe politica a cambiare il sistema istituzionale e le regole del gioco che lo governano, avendo al tempo stesso eroso la fiducia dei cittadini, in Italia da vent’anni a questa parte ci si limita a cambiare le sigle e i simboli dei partiti (e a inventarne di nuovi, spesso ad uso personale o di clan). Avendo cura di lasciare i leader al loro posto, anche quando sconfitti, logorati o palesemente inadatti, e nella speranza che gli elettori prendano per nuovo ciò che invece è vecchio o riciclato (idee...