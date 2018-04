Il Quirinale: ora tocca ai partiti, unica alternativa le urne

di Marco Conti

Un percorso lineare, super notarile, quello che Sergio Mattarella sta seguendo per tentare di dare un governo al Paese. L'esploratore Roberto Fico ha raccontato ieri pomeriggio al presidente della Repubblica che occorre ancora qualche giorno per verificare se è possibile l'avvio di una trattativa M5S-Pd. Mattarella non poteva non concedere tempo in più dopo aver atteso per diciassette giorni che si consumassero i tentativi grillini con la Lega. I MALINTESI Nel mare piatto di una crisi complicatissima,...