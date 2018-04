Governo, via alle consultazioni: gli slogan di Salvini e Di Maio alla prova del Quirinale

di Marco Conti

Ancora un giorno e poi si capirà se i due “vincitori” del 4 maggio hanno qualche idea su come assicurare un governo al Paese. Per ora, a giudicare dalle dichiarazioni dei .giorni scorsi, siamo ancora agli slogan da campagna elettorale. Il grillino Luigi Di Maio sostiene che tocca a lui andare a palazzo Chigi, ma nulla dice su come pensa di trovare in Parlamento i voti che mancano al M5S. Matteo Salvini si muove più o meno sullo stesso tono rivendicando la poltrona di presidente del Consiglio al centrodestra senza però spiegare come raccogliere i voti che mancano per governare.



Il fatto di essere due leader giovani, e quindi poco avvezzi a riti parlamentari, non impedisce però a Di Maio e Salvini il confronto con la realtà e, soprattutto con le regole istituzionali. L’avvio delle consultazioni al Quirinale, e l’incontro che domani i due avranno con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, sarà forse occasione per un veloce ripasso di diritto costituzionale. Scorciatoie non ce ne sono e la ruspa in questo caso rischia di travolgere che pensa di azionarla.



Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



