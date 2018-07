Fondò l'esercito di Silvio, ora passa con Meloni: «In Fi non si può più fare politica»

«Sono felice di annunciare l'adesione Fratelli d'Italia di Simone Furlan già dirigente di Forza Italia. E con lui di tutta la sua rete presente sul territorio. Simone ha deciso di dare il suo contributo al nostro progetto e cioè la ricostruzione di un centrodestra che come dico sempre deve essere coerente».



Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia nel corso di una conferenza stampa alla Camera insieme a Simone Furlan, famoso per essere stato il fondatore dell'esercito di Silvio che ha deciso di lasciare FI ed aderire a Fratelli d'Italia. «L'adesione di Furlan - spiega Meloni - evidenzia a differenza di quanto leggo in alcune ricostruzioni giornalistiche, che Fratelli d'Italia continua a crescere ed è un partito attrattivo per una classe dirigente ma anche per decine di amministratori che stanno venendo a bussare alla nostra porta. In un centrodestra di porte girevoli dove c'è chi ha fatto accordi con il Pd e chi con M5s, noi siamo sempre stati coerenti. Alle ultime elezioni amministrative in 11 capoluoghi di provincia su 20 Fratelli d'Italia è il secondo partito della coalizione».



A spiegare il perché della decisione di lasciare Forza Italia ci pensa invece Furlan: «Ho dato le dimissioni da FI e dall' ufficio di presidenza a maggio, ma ho preferito non renderle note per evitare che il partito venisse danneggiato in vista delle elezioni amministrative. Io - mette in chiaro Furlan - sono e sarà sempre un berlusconiano nel dna ma la Forza Italia che ho vissuto negli ultimi due anni è lontana dal berlusconismo del 94». Il partito - spiega ancora - non è più gestito dal guizzo di Berlusconi ma nelle segrete stanze degli avvocati. In Fi non condivido più nulla«. L'esercito della libertà che, osserva sempre Furlan, era il nome scelto inizialmente prima di diventare l'esercito di Silvio

vuole essere un contenitore federato a Fdi. Vogliamo radunare amministratori, militanti, liste civiche che vogliono una casa