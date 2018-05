Napoli, una novantenne candidata con i Verdi

La passione politica non ha età: lo prova la lista dei Verdi a Qualiano, hinterland a nord di Napoli, dove tra i candidati figura anche la novantenne Candida Sabatino, abbinata al giovane ventenne Tommaso Grimaldi. A renderlo noto è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha partecipato alla presentazione dei candidati dei Verdi di Qualiano con il capigruppo del Sole che Ride Giovanna Giglio, i consiglieri comunali Verdi di Giugliano Giuseppe d'Alterio e Aniello Cecere e il portavoce locale Giovanni Sabatino. «È uno straordinario esempio di passione civica - ha commentato Borrelli - che vogliamo trasmettere a tutti i cittadini che andranno al voto per le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. La signora Sabatino si è anche iscritta al Sole che Ride e ha deciso di scendere in campo per rinnovare la vecchia politica».

Domenica 6 Maggio 2018



