Boschi (Pd): M5S vota contro reddito di cittadinanza. La replica: ce ne occuperemo a tempo debito

«In Commissione Bilancio alla Camera la Sottosegretaria Castelli del M5S ha appena bocciato un emendamento di Forza Italia che provocatoriamente riproponeva tale e quale la proposta del M5S sul reddito di cittadinanza. E

sapete perché? Perché privo di copertura». Lo scrive su Facebook Maria Elena Boschi, esponente del Pd ed ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, postando anche la foto dell'emendamento respinto con le motivazioni. «Il Governo Lega/M5S - scrive ancora Boschi - ha confermato quello che diciamo da mesi: non hanno le risorse per il reddito di cittadinanza e non sono in grado di trovarle! Per anni hanno insistito sul reddito di cittadinanza, hanno illuso milioni di cittadini e finalmente, arrivati al dunque, hanno dovuto ammettere la verità: non sono in grado di fare il reddito di cittadinanza. Questo è il governo delle chiacchiere, altro che cambiamento».



«Stamane si è consumata l'ennesima farsa targata Forza Italia e rilanciata dal Pd>, è la replica dei 5Stelle. Che cos' continuano: .

Marted├Č 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:23



