Berlusconi teme di restare isolato, Tajani per il rilancio: i nodi di Forza Italia

di Mario Ajello

Un po' è rassicurato dalla nota del leader leghista in sua difesa («Nessun veto su Berlusconi») dalle bordate di Di Maio e un po' Berlusconi, da uomo di comunicazione, è convinto che la strategia della «demonizzazione» avviata dai 5 stelle diventerà il tormentone per tutta la fase (lunga) delle consultazioni e si augura che Salvini tenga duro: «Speriamo che Matteo non ceda neppure di un centimetro a questo sciacallaggio». Motivi per credere che il capo del Carroccio continui...