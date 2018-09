Berlusconi compra il Monza. E Galliani sarà il numero uno del club

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trattativa chiusa per il ritorno di Silvio Berlusconi nel mondo del calcio. Con due novità. Innanzitutto a rilevare il Monza, secondo quanto appreso da Radiocor, sarà direttamente Fininvest, holding della famiglia del Cavaliere, partecipata da tutti e cinque i suoi figli e controllata da Silvio con il 65%. In secondo luogo, la stessa Fininvest rileverà il 100% della Società Sportiva Monza 1912 - nelle scorse settimane si era ipotizzato prima il 70% e poi il 95% - per una valutazione complessiva stimata tra 2,5 e 3 milioni di euro: la definizione precisa della cifra avverrà nelle prossime ore con l'approvazione del bilancio del Monza calcio 2017-2018 (chiuso al 30 giugno scorso). In ogni caso, la firma è soltanto questione di giorni e arriverà entro fine mese. Adriano Galliani sarà amministratore delegato e l'imprenditore Nicola Colombo, che cederà il 100% del Monza, resterà presidente. 'Mantenere questa carica è un onore, a maggior ragione perchè uscirò dal capitale della società: è un riconoscimento per quanto ho fatto in passato e per quanto potrò ancora fare per il club', ha dichiarato a Radiocor Colombo.