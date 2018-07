Analisi di un conflitto/Quelle verità non dette e la sconfitta in agguato

di Carlo Nordio

Per capire chi ha ragione e chi ha torto nel formidabile pasticcio della nave Diciotti, occorrerebbe rispondere a una domanda che attualmente è senza risposta. Ma in attesa che la risposta arrivi, ammesso che arrivi, possiamo trarre alcune conclusioni provvisorie. Innanzitutto la domanda: cosa accadde realmente a bordo della nave Vos Thalassa? Riassumiamo brevemente. Questo rimorchiatore, battente bandiera italiana, si trovava in prossimità delle coste libiche, quando ha dovuto imbarcare sessantasette naufraghi. Che...