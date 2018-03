Usa, Trump licenzia Tillerson: Pompeo il nuovo segretario di Stato. E a capo della Cia arriva una donna

L'era di rex Tillerson al Dipartimento di Stato è finita. L'ex Ceo di Exxon Mobil va ad aggiungersi al lungo elenco di persone silurate dal presidente americano. In un tweet, Donald Trump ha scritto che Mike Pompeo, il direttore della Cia, diventerà il nuovo numero uno della diplomazia americana. «Farà un lavoro fantastico! Grazie a Rex Tillerson per il suo servizio! Gina Haspel diventerà il nuovo direttore della Cia, la prima donna a essere scelta per questo incarico. Congratulazioni a tutti!», recita il cinguettio del leader Usa.



Trump - riporta il Washington Post - ha chiesto dunque a Tillerson di farsi da parte venerdì scorso, costringendo il segretario di Stato ad accorciare il suo viaggio in Africa. Il presidente, da tempo in battaglia con Tillerson ritenuto 'troppo parte dell'establishment', ritiene «il cambio importante ora che sono in corso i preparativi per l'incontro con il leader della Corea del Nord Kim Jong-un e mentre sono in corso le trattative per le modifiche» del Nafta, l'accordo di libero scambio fra Stati Uniti, Canada e Messico.

