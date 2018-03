Usa, Gina prima donna a capo della Cia: la dura che divide il Congresso

di Anna Guaita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NEW YORK È una Mata Hari pronta a tutto per difendere il proprio Paese, anche a ricorrere alla tortura. Gina Haspel, la 61enne scelta da Donald Trump per guidare la Cia al posto di Mike Pompeo, che passa a dirigere il Dipartimento di Stato, ha un passato di alta professionalità ma anche macchiato da alcune gravi ombre. Se confermata, Haspel sarebbe la prima donna posta a capo della Central Intelligence Agency, ma è prevedibile che le sue audizioni al Senato non saranno delle più cordiali. Negli anni fra il 2002 e...