Turista britannico ucciso a coltellate fuori da un locale in Dalmazia: altri due feriti, uno è grave

Un turista inglese di 26 anni è stato ucciso sull'isola di Pag, in Dalmazia. Altri due suoi connazionali sono rimasti feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, si sarebbe trattato delle conseguenze tragica di una violenta aggressione. Alle 5,30 di stamane nella località turistica di Novalja, sull'isola di Pag, un gruppo di turisti è stato aggredito.



Colpito da diverse coltellate, il 26enne è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale di Zara mentre altri due suoi connazionali sono rimasti feriti, e uno di loro versa in condizioni molto gravi. Sul grave episodio indagano gli inquirenti, e diverse persone sono in stato di fermo alla questura locale. La polizia non ha però ancora fornito particolari sulle circostanze dell'aggressione. L'incidente è accaduto davanti a un locale notturno nei pressi della spiaggia di Zrce, conosciuta come l'Ibiza croata, e famosa per le sue feste da sballo che attraggono ogni estate decine di migliaia di giovani da tutta Europa.

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:46



