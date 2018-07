Trump a Cbs: Putin responsabile interferenze voto

Donald Trump ritiene il presidente russo Vladimir Putin personalmente responsabile delle interferenze russe sulle elezioni. Lo afferma il presidente americano in un'intervista a Cbs, di cui sono state diffuse anticipazioni su Twitter.



«È alla guida del paese e come tale va ritenuto responsabile. Io mi considero responsabile per le cose che accadono in questo paese» dice Trump rispondendo all'intervistatore Jeff Glor che gli chiede se ritenga Putin responsabile delle interferenze.

Mercoledì 18 Luglio 2018



