Russiagate, spunta una cena tra ex consigliere di Trump e il fondatore di Wikileaks, Julian Assange

Il procuratore speciale che coordina le indagini sul Russiagate starebbe indagando sulle dichiarazioni fatte da un ex consigliere e manager della campagna di Donald Trump, Roger Stone, che afferma di aver incontrato a cena nell'agosto 2016 il fondatore di Wikileaks Julian Assange. Lo riporta il Wall Street Journal, ricordando come proprio nel 2016 Wikileaks pubblicò migliaia di documenti che danneggiarono Hillary Clinton. Documenti che per gli 007 Usa provenivano da agenti russi.



​ Il Wall Street Journal spiega che tutto nasce da una email che un altro ex consigliere della campagna di Trump, Sam Nunberg, avrebbe ricevuto il 4 agosto 2016 da Stone che gli parlava della cena con Assange la sera prima. Nel tempo Stone è stato più volte associato al nome di Assange ma la posizione su un suo ipotetico incontro con il leader di Wikileaks è stata sempre ambigua. Settimane prima che venissero diffuse le email rubate a John Podesta, l'ex manager della campagna di Hillary Clinton, Stone twittò: «Presto Podesta sarà nel mirino».

