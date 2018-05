Parigi, bimbo di quattro anni rischia di cadere dal quarto piano, salvato dal passante eroe

Una tragedia evitata solo grazie al coraggio, un po' folle, di un passante. Un, nel tardo pomeriggio di sabato scorso, è statodalla morte dopo essere rimasto adi un edificio di. Un uomo, la cui identità non è stata rivelata, è stato infatti protagonista di un'azione di altruismo e sangue freddo.Mentre i passanti temevano per le sorti del bimbo, che in quel momento era sfuggito al controllo dei genitori, l'eroico passante è stato capace difino al quarto piano e raggiungere il piccolo in pochi secondi, salvandolo da un'eventuale caduta nel vuoto. Lo riportano fonti locali come Le Parisien e internazionali come l' Independent L'uomo, dopo la sua azione, viene omaggiato condai passanti. Sia lui che il bambino, dopo l'episodio, sono stati soccorsi in stato di choc da un'ambulanza. L'episodio è avvenuto nella rue Marx Dormoy, nel 18º Circondario della capitale francese.