Pakistan, Sana da sgozzata a morta per infarto: i giudici hanno liberato padre e fratello

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

«Il padre ci faceva vedere le fotografie di quelli che potevano essere i mariti della figlia. Andava in Pakistan per organizzarle il matrimonio», racconta il proprietario di un negozio di frutta e verdura di Brescia. Attività nel cuore del quartiere Fiumicello in città, proprio nella palazzina dove fino a novembre scorso ha vissuto Sana Cheema, 25 enne di origini pakistane, cresciuta nel capoluogo dove si è diplomata, cittadina italiana da settembre. Morta in Pakistan - uccisa, secondo la madre, da padre e fratello - nei giorni scorsi per aver rifiutato il matrimonio combinato. Era innamorata di un ragazzo che vive nella provincia bresciana, come lei cittadino italiano di seconda generazione. Il padre e il fratello della giovane sono in stato di fermo nel distretto pakistano di Gujarat dopo essere stati accusati di omicidio dalla madre della giovane che aveva lasciato l'Italia in tutta fretta. Gli inquirenti italiani sono in contatto con il Pakistan per avere risposte certe.

Grimoldi, sei troppo distratto dagli intrighi di palazzo». Lo scrive in un tweet la deputata di Leu ed ex presidente della Camera Laura Boldrini replicando al leghista Paolo Grimoldi che la accusava di essere stata in silenzio di fronte all'omicidio della giovane pakistana Sana. Boldrini, nello stesso tweet, rilancia un suo «cinguettio» di ieri in cui definiva «orrendo e disumano» l'omicidio.