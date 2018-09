Alligatore di 4 metri uccide il suo cavallo, nonna lo fa fuori a fucilate

Una nonna ha ucciso un alligatore di quasi 4 metri dopo che l'animale aveva ucciso uno dei suoi cavalli. La donna ha un ranch in Texas dove tiene e cura i suoi cavalli, proprio lì il coccodrillo ha assalito e divorato uno degli animali a cui Judy Cochran era più legata, così la donna ha imbracciato il fucile e lo ha ucciso.





Secondo quanto riporta l'Indipendent, la donna ha trovato il rettile che si bagnava in uno stagno della sua proprietà, così lo ha ucciso. Pare che l'animale da tempo si aggirasse nel ranch, visto che c'erano stati diversi episodi di morti tra i cavalli, ora la nonna ha "risolto il problema". La donna ha rischiato anche di avere diversi problemi con la legge perchè, nella contea in cui si trova, vigono regole molto rigide in merito alla caccia di alligatori.

Judy però pare abbia rispettato tutte le regole e il sindaco della contea vicina a quella della donna sta pensando, data la quantità di carne a disposizione, di fare un vero e proprio festival del coccodrillo. Le opinioni delle persone in merito sono state decisamente contrastanti: c'è chi ha lodato il coraggio della nonnina, c'è chi invece l'ha tacciata addirittura di omicidio.

Ultimo aggiornamento: 18:29

