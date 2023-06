Stati Uniti, alligatore crea ingorgo: catturato così in autostrada

Questo è il momento in cui un enorme alligatore è stato catturato mentre attraversava un'autostrada trafficata, causando un ingorgo su entrambe le corsie. L'enorme creatura di oltre 3 metri è stata avvistata nelle Florida Keys, negli Stati Uniti, dove ha fermato il traffico in entrambe le corsie per oltre un'ora. La polizia è stata chiamata a chiudere la strada mentre i soccorritori hanno catturato l'animale che si dimenava e si contorceva sulla carreggiata. Le riprese video mostrano due uomini che lottano con il rettile, prima di riuscire a prenderlo al laccio con alcune corde. I cacciatori di Pesky Critters Wildlife Control sono riusciti a catturare e rimuovere l'alligatore dalla strada trafficata. L'animale è stato quindi caricato sul retro di un camion per essere rimesso in natura.