Alligatore trovato senza mascella superiore è salvo. I soccorritori: «Aiutateci a dargli un nome»

Tanto per cominciare, lei ancora un nome non ce l'ha. Sì perché per quanto incredibile possa sembrare, dato il suo aspetto che la fa sembrare una sorta di bambolotto di pezza rotto da un bambino capriccioso, per la giovane femmina di alligatore ormai in salvo, quello del nome è ormai l'ultimo dei suoi problemi ancora irrisolto. La storia della piccola menomata era iniziata qualche settimana fa quando era stata avvistata in un lago vicino a Sanford, la località capoluogo della Contea di Seminole, che si trova a sud di Daytona Beach, in Florida. Da quel giorno, le ricerche per tentare di salvare l'esemplare cui mancava completamente la mascella superiore, non avevano dato alcun esito. In Florida, gli alligatori sono comuni e cercarne uno di piccola taglia, tra mille, seppur con segni di riconoscimento inconfondibili, non è affatto facile.

Poi, quando ormai si stavano per perdere le speranze, la piccola, nuovamente avvistata, è stata finalmente catturata e trasportata presso il Gatorland di Orlando, parco a tema che si occupa anche e soprattutto di alligatori malconci.

Da lì in poi è stato tutto un susseguirsi di analisi, visite e, strano a dirsi, coccole e cibo. La piccola, infatti, dopo essere stata nutrita a dovere, è stata spostata in un'area del parco del tutto speciale. Così come il nome che la contraddistingue, Alligator Paradise, che prevede spazi enormi e grandi laghi dove, la nuova arrivata, potrà vivere serenamente per il resto della sua vita. Come ha fatto a perdere, suo malgrado la mascella superiore? Tra le ipotesi di quello che non è affatto un accadimento raro, quella del morso durante un combattimento o un attacco subito da parte di un esemplare adulto oppure una mutilazione dovuta all'elica di una imbarcazione. In ogni caso, fortunatamente per lei, il dolore è passato già da un pezzo. Ora, come sottolineato dai ranger del Gatorland, non le serve null'altro se non un nome. Proposte?