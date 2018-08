New Mexico, trovati in una baracca 11 bambini ridotti alla fame

Orrore indove 11 bambini sono stati trovati segregati e ridotti alla fame in una baracca da terzo mondo. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione di persone senza cibo e senza acqua. I bambini hanno un'età compresa tra uno e 15 anni ed erano vestiti di stracci, sporchi e molto magri. Con loro anche tre donne che si ritiene siano le madri.LEGGI ANCHE«Faccio il poliziotto da trent'anni - ha commentato Jerry Hogrefe, sceriffo di Taos - ma non ho mai visto nulla di simile». In manette sono finiti due uomini, Siraj Wahhaj e Lucas Morten, rispettivamente di 39 e 40 anni. Erano armati con mitra e pistole. Secondo lo sceriffo, l'Fbi teneva sotto sorveglianza la zona da diverso tempo, alla ricerca di un bimbo di tre anni scomparso in Georgia lo scorso dicembre e presumibilmente figlio di Wahhaj. Gli agenti tuttavia non avevano un motivo per perquisire la baracca.