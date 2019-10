Ex soldato in fin di vita incontra il suo cane in ospedale per dirgli addio: era l'ultimo desiderio

Quando è stato spostato dall'ospedale dove era ricoverato ad Albuquerque, New Mexico, ad una nuova struttura in Virginia, John Vincent aveva solo un desiderio: dire addio al suo cagnolino Patch. L'uomo, un ex marine di 69 anni senza familiari nello stato in cui è stato trasferito, si è visto costretto ad affidare il suo Yorskshire-Terrier di 6 anni all'Albuquerque's Animal Welfare Department.

Consapevole che le sue condizioni stavano peggiorando, ha chiesto allo staff dell'ospedale di poter salutare il suo compagno a quattro zampe. Ed è riuscito a esaudire il suo ultimo desiderio. La scorsa settimana Adam Ricci, un impiegato dell'Animal Welfare Department, ha portato Patch in Virginia: il piccolo cane ha passato tutta la giornata assieme al padrone. Ora Patch è tornato al rifugio per animali ma la storia, riportata dalla CNN, ha fatto il giro del web e ora per il cagnolino è boom di richiesta di adozioni.

