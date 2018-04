L'ambasciatore turco Esenli: «Giusto punire l'uso di armi chimiche, nessun futuro per il dittatore siriano»

di Marco Ventura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Italia e Turchia? «Quasi gemelle nella crisi siriana» per l'ambasciatore turco in Italia, Murat Salim Esenli. «Sia noi che voi abbiamo una posizione strategica unica con le nostre basi nel Mediterraneo, siamo in prima linea rispetto ai flussi migratori e sappiamo bene quante sofferenze provochino questi conflitti, siamo contrari all'uso delle armi chimiche, ma né la base di Sigonella né quella di Incirlik sono direttamente coinvolte Insomma, piena sintonia». È stato giusto...