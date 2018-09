Si sgancia una ruota delle montagne russe: bimbi bloccati a venti metri d'altezza

Il loro incubo peggiore si è materializzato quando una delle ruote della roller coaster si è sganciata. I bambini sono rimasti bloccati per più di due ore a una ventina di metri d'altezza al Gulliver's World, un parco divertimenti a Warrington, destinato a bambini di età compresa tra due e 13 anni, costituito da più aree tematiche tra cui Lilliput Land, Gully Town e Safari Kingdom.







L'incidente è avvenuto intorno poco dopo mezzogiorno, A soccorrere i piccoli ospiti del parco sono stati i vigili del fuoco di Cheshire. È stata anche chiamata un'ambulanza aerea - ma non si ritiene che nessuno abbia riportato ferite, secondo quanto riportato dal Mirror.



I genitori terrorizzati hanno riempito i social di foto e messaggi per immortalare il salvataggio. «Sono seduto qui da solo mentre mio figlio è in aria e non c'è niente che io possa fare», ha raccontato una mamma disperata, come spiega il Daily Mail.



Un'altra mamma ha detto che era preoccupata per sua figlia che ha l'asma ed era ancora sul trenino dopo più di due ore dall'inizio della missione di soccorso.



Il vigili del fuoco di Cheshire, ha riferito all'Echo di Liverpool «hanno usato delle scale per aiutare le persone intrappolate. Prima si sono assicurati che le carrozze fossero stabili. Poi è stata costruita una torre con le impalcature per portare in salvo i passeggeri».

Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:55



