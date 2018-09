Migranti, appello dell'Aquarius: «Non ci fermeremo, dateci una bandiera»

«Non lasciate fare questo: chiediamo una bandiera, una bandiera qualsiasi». Questo l'appello del presidente di Sos Méditerrannée France, Francis Vallat, da Parigi.

LEGGI ANCHE Migranti, le ong denunciano: ​"Pressioni dell'Italia su Panama, nave Aquarius perde bandiera"

«Mi rivolgo solennemente a tutti i Paesi europei, che sono degli Stati di diritto. Si può essere pro o contro l'Aquarius, ma violare lo stato di diritto, lasciando l'Aquarius senza bandiera, sarebbe una vergogna.

«Chiediamo una bandiera, una bandiera qualsiasi, per poter continuare a fare le nostre operazioni. Non possiamo fermarci, non vogliamo fermarci, non fermeremo la nostra missione per il salvataggio delle vite umane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA