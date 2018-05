Gb, sarà il padre ad accompagnare Meghan all'altare: ma niente damigella d'onore

LEGGI ANCHE Meghan Markle, il fratello contrario al matrimonio: la lettera arrivata al principe Harry



Thomas Markle e la madre di Meghan, Doria Ragland, incontreranno anche la regina Elisabetta e il principe Filippo, così come il padre di Harry, il principe Carlo, la consorte Camilla e i duchi di Cambridge, William e Kate. È stato reso inoltre noto che Meghan non avrà accanto a sé una damigella d'onore, ma un seguito di bambini e bambine.



Il nuovo royal baby, il principe Louis, che il giorno delle nozze avrà tre settimane, non dovrebbe essere presente. Ci sarà invece il 96enne principe Filippo, nonostante l'operazione chirurgica all'anca subita il mese scorso. Il luogo e le date della Luna di Miele di Harry e Meghan non sono ancora stati resi noti, ma è prevista la loro partecipazione ad un impegno ufficiale la settimana successiva alle nozze.



Oltre mille persone, scelte tra comuni cittadini, sono state invitate a partecipare al matrimonio nei giardini del castello di Windsor. Lungo il percorso che Harry e Meghan percorreranno a bordo di una carrozza per arrivare alla St Georgès Chapel verranno allestiti dei megaschermi e delle postazioni per la folla. Alla cerimonia e al successivo banchetto reale prenderanno invece parte 600 selezionatissimi ospiti.