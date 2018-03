Meghan Markle: le foto hot della futura principessa fanno tremare la corona

Su Chi, in edicola da mercoledì 28 marzo, le foto scandalo di Meghan Markle, la futura moglie di Harry d'Inghilterra, che a poco più di un mese dal sì fanno tremare la corona: in lingerie in una scena hot di una puntata di “Csi: New York” e con in pugno una pistola durante un provino per la serie “Fringe”.Non bastavano quindi le scene super piccanti andate in onda nella serie “Suits”, infatti, la Regina Elisabetta pare sia sempre meno favorevole a questa unione e la conferma c'è stata con la pubblicazione del suo consenso gelidissimo alle nozze. Senza contare che oltretutto gira voce che esistano immagini della ex attrice a seno nudo. Ma nel frattempo la coppia sta andando avanti, senza badare ai rumors, a organizzare il matrimonio dell'anno: nozze che per ora si aggirano intorno ai 600 mila euro, che papà Carlo d'Inghilterra si è offerto di pagare. Il suo (ormai) passato di attrice sembra essere più pesante del previsto, sia per le scene piccanti della serie “Suits”, sia le foto hot in una scena di “Csi: New York”, sia il provino per “Fringe” con in pugno una pistola.