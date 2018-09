Caso Libia, dai migranti al petrolio: crescono i rischi per l'Italia

di Marco Ventura

Morti, razzi, milizie l'un contro l'altra armate, clan che si contendono terre e traffici, pizzi travestiti da balzelli e cambi di casacca non da un giorno all'altro ma da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. La Libia è spaccata in tre (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan) ma anche in dieci, venti, duecento, perché ogni milizia ha il suo feudo. Il precipitare della situazione significa per l'Italia «una voragine, un gigantesco buco nero che si apre di fronte a noi», dice il presidente del Cesi, Andrea...