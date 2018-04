Due Coree, tariffe, turismo e nucleare: cosa cambia dopo l'intesa

di Flavio Pompetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mano nella mano come due scolaretti, Kim Jong-un e Moon Jae-in hanno mostrato al mondo la volontà di cancellare con una breve passeggiata a sud della zona demilitarizzata 68 anni di conflitto e di tensione tra le due Coree. Questa lettura entusiastica dell'evento non è però divisa da tutti gli osservatori internazionali. Accanto alle voci del presidente Trump che si è affrettato a sancire quanto è accaduto come «la fine della guerra» tra le due Coree, e a quella senatore Lindsay Graham, che ha...