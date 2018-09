Bambina di dieci anni viva per miracolo: era stata appesa a un albero dai bulli

Era letteralmente appesa per il collo a un albero, quando è stata trovata e tempestivamente soccorsa da un insegnante. E' successo a Perth, in Australia, dove la piccola Amber ha rischiato la vita per un terribile atto di bullismo. La bambina, di soli 10 anni, soffre di una patologia al cuore che avrebbe potuto esserle fatale durante l'agguato teso, presumibilmente, da alcuni bulli della Queen of Apostles Catholic School. L'incidente si è verificato proprio durante l'orario scolastico e la madre della bambina,, ha anche denunciato di non aver ricevuto alcuna communicazione dall'istituto sull'accaduto.«A causa della sua patologia, Amber ha passato di peggio nella sua vita - ha aggiunto la madre della ragazzina - ha sopportato tanto dolore e affrontato situazioni così terribili, che fortunatamente tanti bambini non vivranno mai». Secondo i media australiani, la polizia di Perth si è già messa in contatto con la scuola per indagare su questo terribile caso di bullismo. «Ho avuto tanta paura - ha confessato la piccola Amber - ho pensato che sarei morta».