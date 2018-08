Paura a Bali, forte scossa di terremoto di magnitudo 7: hotel evacuati

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.0 è stata registrata sull'isola di Lombok, in Indonesia, a est di Bali. La scossa è stata avvertita in tutta l'area interessata.

Shocks felt in #Bali after 7.0 magnitude earthquake on #Lombok island, #Indonesia . pic.twitter.com/v1JoSJ8pwW



Le autorità, riportano i media locali, hanno diramato un allarme tsunami.

Might have been a bit dramatic! Haha. But once i heard glass breaking, I freaked TF out!#bali #baliearthquake #earthquake pic.twitter.com/BcTVhQ0yJ2