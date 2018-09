Un adolescente è stato attaccato da uno squalo in una delle spiagge della zona di San Diego, nella California meridionale.







Secondo testimoni citati da media locali al momento dell'attacco la vittima era in immersione, ha quindi urlato per attirare l'attenzione indicando di essere stato morso. Il ragazzo è stato a quel punto preso a bordo di un kayak e portato a riva mentre veniva seguito a poca distanza dallo squalo. © RIPRODUZIONE RISERVATA